فنانة شهيرة تخسر جنينها الأول.. وهذا رد فعلها!

أماني الغامدي(صدى):

قالت الفنانة الكويتية شوق الهادي أنها كانت حاملاً من زوجها بدر قبل خلافاتهما معه، معربة عن امتنانها لإجهاضها وعدم انجابها منه.

وأكدت ” الهادي ” عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات “: ” لما كنت في أمريكا، كنت حامل أول مرة احكي عن الموضوع، ولكن الله ما كتب نصيب.. ولكن الجنين توفى والحمدلله، لأن هذه خيرة، لأن الله يعرف اكثر مني مصلحتي “.

وأضافت : ” يمكن الله ما كان يبي يكون عندي أهل من هداك الانسان “.

كانت خلافات علنية قد نشبت بين الهادي وزوجها خلال فترة زواجهما وأثارت جدلاً واسعاً في العالم العربي، من أبرزها وصف الأخير اياها بـ” السحلية “، بعدما قالت إنه يضربها ويهدد بفضحها وأنها لم تعد قادرة على التحمل.