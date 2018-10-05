عموري: نحن على أتم استعداد لـ لقاء الزمالك ونسعى لتحقيق البطولة

ماجد محمد(صدى):

أكد لاعب الهلال، عمر عبدالرحمن، أن اللاعبين استعدوا بشكل جيد لمباراة السوبر السعودي المصري طوال الأسبوع الماضي، من خلال التدريبات.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن المباراة فكرة رائعة وإيجابية من معالي المستشار تركي آل الشيخ، كما أنها تعزز العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن جمهور الهلال لا يحتاج إلى دعوة أو رسالة فدائمًا اعتدنا منه التواجد ودعم الفريق في المباريات، مؤكدًا أن الهلال ناد كبير يطمح في تحقيق كل بطولة يشارك فيها.

كما أكد أن الزمالك ناد كبير أيضًا ويملك قاعدة جماهيرية، قائلًا : نحن على أتم الاستعداد لملاقاته غدًا ” .