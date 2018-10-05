مؤشر العمرة الأسبوعي: 282 ألف تأشيرة ووصول 96 ألف معتمر

سعيد العجل(صدى):

بلغ عدد تأشيرات العمرة الصادرة لموسم 1440هـ، وحتى تاريخ 24 محرم، 282,124 تأشيرة، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 96,038 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين 87,232 معتمرًا، منهم 65,967 في مكة المكرمة، و 21,265 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 8,806 معتمرين بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس المؤشر أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وسجل وصول المعتمرين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية 89,990 معتمرًا، فيما سجل عن طريق المنافذ البرية 6,048 معتمرًا، ولم يسجل أي وصول عبر المنافذ البحرية. أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: الباكستان 46,202، تليها الهند 25,580، فإندونيسيا 5,853، بعدها سيرلانكا 2,663، ثم الأردن خامسا بعدد 2,585 معتمرًا .

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.