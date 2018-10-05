نشر : منذ 1 ساعة 441 3 فيديوهات متنوعة شاهد .. هكذا كان يعامل العرب النساء المشاركات في الحروب ! الوسوم:السعودية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35233 ] نشر منذ 1 ساعة
رهيب اليحي
خاصة يوم يجي ويقول
بات عنتر هنا في هذا الكهف
وقيس شرب القهوة هنا ونام على هذي التبه
وفلان مر من خلف الجبل
وطب عليهم هنا
ويحدد الموقع باالتفصيل
ماباقي الا يقول
وهذي آثار أقدامهم👣👣👣👣
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55349 ] نشر منذ 54 دقيقة
بيض الله وجهك يادكتور اليحيى وبارك فيك ,,
,, انا اشهد انك ممتاز في كافة البرامج التي تقدمها ,,
,, تشرح التاريخ القديم والحديث بكل بصاطه واختصار ,,
,, انا من مؤيديك ومتابع برامجك على اليو تيوب ,,,
,, مشكور على جهدك مشكور وباالخير مذكور ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55349 ] نشر منذ 53 دقيقة
… تشرح التاريخ والجغرافيا حتى .. نسيت اذكره ,,