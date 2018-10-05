بالفيديو.. الخدمة المدنية تكشف عن خدمة تحديث البيانات الوظيفية
أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الجمعة، عن إتاحة خدمة تحديث البيانات من خلال خدمة بياناتي الوظيفية، والتي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد.
ونشرت ” الوزارة ” ، مقطع فيديو قصير على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، يوضح إنه يمكن للشخص من خلال خطوات بسيطة وسهلة تحديث بياناته في أي وقت ومن أي مكان.
وأضافت ” الوزارة ” ، في الفيدي أنه للاستفادة من الخدمة يجب على الشخص الدخول عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، باستخدام النفاذ الموحد باستخدام البيانات في نظام ” أبشر ” ، ومن ثم البدء في عمليات التحديث باتباع الخطوات المعلنة في الفيديو.
تحديث بياناتك من خلال #بياناتي_الوظيفية، يتيح لك عدد من الخدمات الإلكترونية التي توفر عليك الوقت والجهد.
تعرف على خطوات التسجيل وحدث بياناتك الآن.https://t.co/41A9YFJMPO#سهلناها_عليك pic.twitter.com/0XSF7J0ehs
— وزارة الخدمة المدنية (@SaudiMOCS) ٥ أكتوبر ٢٠١٨
سواح[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 2 ساعتين
شاب جامعي تخصص لغة انجليزيه منذ ثلاث سنوات يبحث عن عمل هل من مجيب ؟؟؟؟؟
هل من معين ؟؟؟؟
هل من وسيط وله الاجر