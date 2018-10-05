بالفيديو.. الخدمة المدنية تكشف عن خدمة تحديث البيانات الوظيفية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم الجمعة، عن إتاحة خدمة تحديث البيانات من خلال خدمة بياناتي الوظيفية، والتي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد.

ونشرت ” الوزارة ” ، مقطع فيديو قصير على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، يوضح إنه يمكن للشخص من خلال خطوات بسيطة وسهلة تحديث بياناته في أي وقت ومن أي مكان.

وأضافت ” الوزارة ” ، في الفيدي أنه للاستفادة من الخدمة يجب على الشخص الدخول عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة، باستخدام النفاذ الموحد باستخدام البيانات في نظام ” أبشر ” ، ومن ثم البدء في عمليات التحديث باتباع الخطوات المعلنة في الفيديو.