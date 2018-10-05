العتيبي يوجه كلمة شكر وعرفان للمعلمين والمعلمات في اليوم العالمي للمعلم

سعيد العجل(صدى):

وجه سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، والذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام.. والذي يوافق 25 محرم 1440 هـ .

أخواني المعلمين أخواتي المعلمات يطيب لي أن ارفع لكم تحية إجلال وتقدير في هذا اليوم ” اليوم العالمي للمعلم ” وهي مناسبة تعزز من قيمة المعلم والمعلمة ودوره الكبير في بناء وطنه، فبهم تنهض الأوطان ويستنير الطلاب والطالبات بعلمهم، فلهم منا تحية إجلال وتقدير لما يقومون به من جهد وعمل في ايصال رسالتهم بإعداد جيل صالح، سلاحهم العلم ووقودهم الأخلاق.

أيها الإخوة المعلمين والمعلمات: أنتم تؤدّون رسالة الأنبياء، وأثركم باقٍ و مستمر في حياة الافراد والمجتمع فانتم النور الذي يضئ حياة الناس وينير لنا الطريق والمستقبل.. فلكم منا الشكر والتقدير في كل يوم من أيام العام؛ نعول عليكم الكثير، فبكم نصنع العقول ونحقق الرؤية، ونحصد الثمار دمتم ودام عطاءكم.