جسر الملك فهد يوضح حقيقة إلغاء إجراءات دخول الجوازات بالبحرين

نايف السالم(صدى):

كشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد حقيقة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء إجراءات دخول الجوازات بالبحرين بدءًا من ظهر اليوم كإجراء من جانب واحد.

وأكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عبر حسابها في ” تويتر ” أن ما يتداول من معلومات غير دقيقة وإشاعات وطروحات غير صحيحة ومتنافية مع الواقع، ومن خلال ما تداولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي واحاديث الناس، ومن اهتمام المؤسسة في توضيح ذلك فإن الفيديو المتداول قديم .

وأشارت المؤسسة إلى أن من يرغب بالحصول على أي معلومة موثوقة عليه التوجه والتواصل مع إدارة العلاقات العامة الخاصة بالمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.