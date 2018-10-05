تسريح شاب حاول دهس امرأة ورضيعها بمحايل

ابها (صدى):

أطلقت الجهات المختصّة بمحايل عسير، اليوم الجمعة، سراح شاب حاول دهس مشرفة تربوية ورضيعها بكفالة، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معه، واعتباره مريض نفسي.

وأحالت ” الجهة المعنية ” ، في وقت سابق الشاب المتهم إلى مستشفى الصحة النفسية في ” أبها ” لتشخيص حالته، وإصدار التقارير الطبية اللازمة، وتبين أنه معتل نفسيًا.

ومن جانبها قالت ” مصادر بالمستشفى ” ، إنه بدأ باستخدام العلاج المربوط بالمتابعة المستمرة مع المصحة النفسية.

وكانت الواقعة بدأت بمطاردة المتهم للمشرفة، بعد عودتها من زيارة إحدى المدارس بمحافظة محايل، لمتابعة سير العمل في اليوم الأول من الدراسة لهذا العام.

وقالت ” المشرفة ” ، إن ” المتهم ” حاول الإصطدام بالسيارة التي تقلها هي وابنها الرضيع، باستخدام سيارة أخرى عدة مرات، ما تسبب في سقوط الطفل كل مرة تتعرض فيها السيارة للإصطدام.

ومن جانبها شرعت ” الجهات الأمنية ” ، منذ تلقي البلاغ في تتبع المركبة التي ظهرت في كاميرات المراقبة لإحدى الشقق السكنية، إلى أن تم القبض عليها بعد عمليات من البحث والتحرّي، وتم اقتياد الجاني وتوقيفه ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية.