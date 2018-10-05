تسريح شاب حاول دهس امرأة ورضيعها بمحايل
أطلقت الجهات المختصّة بمحايل عسير، اليوم الجمعة، سراح شاب حاول دهس مشرفة تربوية ورضيعها بكفالة، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معه، واعتباره مريض نفسي.
وأحالت ” الجهة المعنية ” ، في وقت سابق الشاب المتهم إلى مستشفى الصحة النفسية في ” أبها ” لتشخيص حالته، وإصدار التقارير الطبية اللازمة، وتبين أنه معتل نفسيًا.
ومن جانبها قالت ” مصادر بالمستشفى ” ، إنه بدأ باستخدام العلاج المربوط بالمتابعة المستمرة مع المصحة النفسية.
وكانت الواقعة بدأت بمطاردة المتهم للمشرفة، بعد عودتها من زيارة إحدى المدارس بمحافظة محايل، لمتابعة سير العمل في اليوم الأول من الدراسة لهذا العام.
وقالت ” المشرفة ” ، إن ” المتهم ” حاول الإصطدام بالسيارة التي تقلها هي وابنها الرضيع، باستخدام سيارة أخرى عدة مرات، ما تسبب في سقوط الطفل كل مرة تتعرض فيها السيارة للإصطدام.
ومن جانبها شرعت ” الجهات الأمنية ” ، منذ تلقي البلاغ في تتبع المركبة التي ظهرت في كاميرات المراقبة لإحدى الشقق السكنية، إلى أن تم القبض عليها بعد عمليات من البحث والتحرّي، وتم اقتياد الجاني وتوقيفه ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35233 ] نشر منذ 1 ساعة
ينتزرونه الين مايذبحها
بعدين يفكرون يحاكمونه🤔
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 1 ساعة
…اطلاق سراحه وذلك بعد استكمال إجراءات التحقيق معه، واعتباره مريض نفسي…؟
غلط
ما ينفعش
ازاي
مقنون يدهس الناس ويطلق سراحه…؟
..حتأولوا طب نعمل ايه يا بورعي بيه..؟
تسلموه لمصحه نفسيه وما يخرقش منها إلا بغد ما يتعرض على لقنه طبيه تأكد انه تعالج وما فيش خطر من خروجه
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 446 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله سلمها..ولا ادري هل المرض هذا معه من زمان ام ادعاء به عشان يسلم من العقوبة
.سمعنا بالسالفة ..
والناس معروفين ومن ناس نشاما..
واهل خير ودين ..ان شاء الله.
ومن حسن الحظ انه لم يكن هناك احد من اقاربها في ذيك اللحظة.ولاكانت حصلت مشكلة اكبر..
والله اني اقول كيف سلم حتى مسكوه الشرطة..