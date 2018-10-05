الهلال والزمالك المصري ينتظران التتويج باللقب والكأس في مباريات السوبر

نواف السالم(صدى):

ينتظر كلا من فريقي الهلال والزمالك التتويج بلقب السوبر وكأس الرئيس عبدالفتاح المصري، حيث يخوض الفريقان أولى مباراتي الكأس السوبر السعودي المصري على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض غداً السبت.

ويضم فريق الهلال كلا من سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد البريك ومحمد كانو وسالم الدوسري والعُماني علي الحبسي والإسباني ألبرتو بوتيا والبرازيلي كارلوس إدواردو والبيروفي أندريه كاريو والفرنسي بافيتمبي غوميس، بينما ضم الفريق الأبيض في صفوفه العديد من اللاعبين البارزين هم محمود جنش ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمود عبدالعزيز وطارق حامد ومحمود كهربا ويوسف أوباما إلى جانب التونسيين حمدي النقاز وفرجاني ساسي والمغربي حميد إحداد والكونغولي كابونغو كاسونغو.

ومن جهته، شدد رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، على أهمية السوبر السعودي المصري، قائلا:”لمثل هذه المناسبات دور هام في تعزيز العلاقات المتينة بين الشعبين، وتسهم بشكل كبير في زيادة أواصل المحبة والأخوة”.

وعلى صعيد متصل، أوضح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور:” موافقتنا على لعب مباراة السوبر تأتي في إطار حرصنا على توطيد العلاقات السعودية المصرية الممتدة منذ عقود، أتمنى أن تعكس المباراة الصورة الحقيقة للعلاقة المتينة بين الشعبين”، حيث تعد هذه المواجهة الرابعة بين الهلال والزمالك.