” عمل وتنمية الرياض ” يحرر 6838 مخالفة خلال العام الماضي

الرياض(صدى):

كشفت إحصائية فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض, عن 6838 مخالفة حررها المفتشون الميدانيون بمكاتب العمل في العاصمة والمحافظات التابعة لها، وإنذار 6083 منشأة خلال العام المنصرم, وإنهاء 604 دعوى جماعية وتوطين وهمي, ودعوى قرار مجلس الوزراء رقم 826 واستقبال 530 شكوى احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل دون موافقته تقدم فيهم أكثر من 8187 مدّعيا .

وأوضح مدير عام فرع الوزارة يوسف بن مسفر السيالي، أن أغلب المخالفات جاءت في مجالات توطين قطاع الاتصالات وصيانة الجوالات وتأنيث محلات المستلزمات النسائية بالإضافة إلى ما تم رصده من مخالفات في حملة وطن بلا مخالف، مشيراً إلى أن بعض المنشآت تم إنذارها لعدم التزام أصحابها بضوابط عمل المرأة أو عدم وجود عقد عمل بين الموظفة وصاحب المنشأة.

وبيّن السيالي, أن المفتشين نفذوا 70712 زيارة تفتيشية، شملت جميع المحافظات وعلى مختلف الأنشطة التجارية وبالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة للتأكد من التزام أصحاب العمل بالأنظمة التي أقرتها الوزارة لتهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب السعوديين والسعوديات للعمل في القطاع الخاص، مؤكداً استمرار الحملات التفتيشية خاصةً بعد أن دخل القرار الوزاري رقم 95296 حيز التنفيذ منذ 1 / 1 / 1440 هـ والذي يقضي بتوطين 12 نشاطاً تجارياً مقسمة على ثلاث مراحل خلال هذا العام.