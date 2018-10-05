” الجوزات ” توضح إمكانية سفر المرأة المتزوجة لدول الخليج دون إذن زوجها

عادل الحربي(صدى):

وجه أحد المغردين تساؤل للمديرية العامة للجوازات، بخصوص إمكانية سفر المرأة المتزوجة مع أحد أفراد عائلتها لدول الخليج دون إذن زوجها.

وأجابت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” بإمكان من يحمل هوية وطنية التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ بشرط صلاحيتها أكثر من 3 أشهر وإصدار تصريح سفر في حالة عدم مرافقة ولي الأمر ” .

وجاء استفسار المغرد مفاده: ” هل تستطيع المرأة المتزوجة السفر الى دول الخليج بالبطاقة مع اخوها دون اذن زوجها، خصوصًا أنه يوجد خلاف بينهم؟ ” .