” الجوزات ” توضح إمكانية سفر المرأة المتزوجة لدول الخليج دون إذن زوجها
وجه أحد المغردين تساؤل للمديرية العامة للجوازات، بخصوص إمكانية سفر المرأة المتزوجة مع أحد أفراد عائلتها لدول الخليج دون إذن زوجها.
وأجابت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” بإمكان من يحمل هوية وطنية التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ بشرط صلاحيتها أكثر من 3 أشهر وإصدار تصريح سفر في حالة عدم مرافقة ولي الأمر ” .
وجاء استفسار المغرد مفاده: ” هل تستطيع المرأة المتزوجة السفر الى دول الخليج بالبطاقة مع اخوها دون اذن زوجها، خصوصًا أنه يوجد خلاف بينهم؟ ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 19204 ] نشر منذ 1 ساعة
حل الخلاف بعدين خلها تسافر على كيفها
لان السفر قبل حل الخلاف يمكن يفاقم المشكله
اما السفر حتى لو معها بطاقه ماتقدر بدون تصريح
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 21 دقيقة
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لا حول ولا قوة إلا بالله
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