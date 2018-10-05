” كلنا آمن ” : إرسال ما يمس الأمن العام يُعد جريمة معلوماتية
حذر خدمة البلاغات الأمنية الممثلة في تطبيق ” كلنا آمن ” ، من إنتاج أو إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة.
حيث أوضح في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنها جريمة معلوماتية تصل عقوبتها السجن 5 سنوات، وغرامة مالية 3 ملايين ريال.
ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم، باختيار ” الدوريات ” في تطبيق ” كلنا أمن ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 19204 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يجزاكم خير
alfahd42[ عدد التعليقات: 19204 ] نشر منذ 34 دقيقة
والله يحفظ بلادنا من كل حاسد وحاقد ويحفظ ديننا من كل منافق وفاسد