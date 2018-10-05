بين صخور أحد الشواطئ.. ” أم ” تلقي بجثة رضيعها للتخلص منه

مليكة فؤاد(صدى):

شهدت جماعة الهرهورة بالمغرب واقعة مؤلمة، وذلك عقب العثور على جثة رضيع حديث الولادة على مقربة من شاطئ ” كازينو ” .

وبالتطرق للتفاصيل، باشرت الجهات الأمنية موقع الحادث؛ لأجل تحديد هوية الرضيع، وأيضًا لتحديد والدته البيولوجية.

ورجحت بعض المصادر أن الضحية قد يكون ولد بطريقة غير شرعية، ما اضطر والدته إلى التخلي عنه بين صخور شاطئ ” الكازينو ” .