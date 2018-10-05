الكشف عن سبب استحالة توطين الوظائف الإدارية بالمدارس خلال 3 شهور

نايف السالم(صدى):

كشف مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي وأعضاء في لجان التعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية عن السبب وراء استحالة توطين الوظائف الإدارية بالمدارس خلال 3 شهور، هو أن المدارس قد تدخل في مشكلات قانونية مع المعلمين والإداريين الوافدين الذين تم التعاقد معهم منذ فترة وجيزة وارتبطوا بعقود سكنية وتمويلية وغيرها، فمن سيدفع مبالغ عقود هؤلاء إلى نهاية مدة التعاقد معهم حال إنهاء العقود الموقعة معهم.

وطالب مستثمرون بتمديد فترة التوطين إلى عامين، موضحين أن وظائف القادة والوكلاء والمرشدين الطلابيين ورواد النشاط تحتاج إلى مواهب خاصة وتدريب لا تتوفر للخريجين حديثًا.