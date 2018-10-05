آخرهم طالب جامعي.. حوادث سير متفرقة في القنفذة تصرع 5 أشقاء
سيطر الحزن على مسن من سكان مركز أحد ثربان بعد فقدانه خمسة من أبنائه في حوادث سير متفرقة خلال السنوات الماضية، حيث لقى نجله الطالب بجامعة القنفذة حتفه أمس الخميس على طريق ” القنفذة – عسير ” .
وتفصيلا، اصطدمت سيارة الابن الجامعي بمركبة أخرى كان قائدها يسير بمدخل طريق تحت الصيانة بـ ” سبت الجارة ” .
وعن تفاصيل وفاة الأبناء الأربعة، فإن الأشقاء الأربعة الآخرون لقوا مصرعهم في أوقات سابقة بمواقع متفرقة، في حوادث سير مشابهة، اثنان منهم ارتطمت مركبتهما من نوع ” هايلوكس ” ببكت شيول كان يسير ليلاً في طريق مظلم دون أنوار أمامية.
وعلى خلفية ذلك، طالب بعض من حضر تلك الحوادث، والتي وقع أغلبها على الطريق الرابط بين القنفذة وعسير، الجهات الأمنية بتغطية الطريق لمتابعة حركة السير على ذلك الطريق الحيوي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35213 ] نشر منذ 2 ساعتين
الناس هي من تقتل نفسها
بالسرعة الزائدة
الي صنعو السيارات مايمشون بها
مثل محن نمشي
عمومآ
مفتاح السيارة بيدك ودواسة البنزين تحت رجلك
وعقلك براسك وتعرف خلاصك
الي يبي يموت يموت مع السلامة
وش اتسوي لهم😐
ابن البلد[ عدد التعليقات: 978 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الناس متى تتعض من كثر الحوادث
alfahd42[ عدد التعليقات: 19204 ] نشر منذ 55 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 24 دقيقة
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد