آخرهم طالب جامعي.. حوادث سير متفرقة في القنفذة تصرع 5 أشقاء

أبها(صدى):

سيطر الحزن على مسن من سكان مركز أحد ثربان بعد فقدانه خمسة من أبنائه في حوادث سير متفرقة خلال السنوات الماضية، حيث لقى نجله الطالب بجامعة القنفذة حتفه أمس الخميس على طريق ” القنفذة – عسير ” .

وتفصيلا، اصطدمت سيارة الابن الجامعي بمركبة أخرى كان قائدها يسير بمدخل طريق تحت الصيانة بـ ” سبت الجارة ” .

وعن تفاصيل وفاة الأبناء الأربعة، فإن الأشقاء الأربعة الآخرون لقوا مصرعهم في أوقات سابقة بمواقع متفرقة، في حوادث سير مشابهة، اثنان منهم ارتطمت مركبتهما من نوع ” هايلوكس ” ببكت شيول كان يسير ليلاً في طريق مظلم دون أنوار أمامية.

وعلى خلفية ذلك، طالب بعض من حضر تلك الحوادث، والتي وقع أغلبها على الطريق الرابط بين القنفذة وعسير، الجهات الأمنية بتغطية الطريق لمتابعة حركة السير على ذلك الطريق الحيوي.