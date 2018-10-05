” كفاءة ” تكشف عن طرق تقليل استهلاك المركبة للوقود

علي القحطاني(صدى):

كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ” كفاءة ” ، عن العوامل التي يُمكن أن تساعد قائد السيارة على توفير استهلاك المركبة للوقود.

وعن هذه العوامل، أوضح ” كفاءة ” أنه يجب اختيار سيارة اقتصادية في الوقود، والقيام بتسخين السيارة لمدة 30 ثانية فقط حتى في الأجواء الباردة، بالإضافة لتجنب التسارع والتباطؤ المتكرر، واستخدام مثبت السرعة على الطرق السريعة.

وحث البرنامج على ضرورة إجراء صيانة دورية للمركبات؛ لأجل اكتشاف عيوب إصلاحها قبل أن تتفاقم، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم في خفض استهلاك الوقود، وإطالة العمر الافتراضي للمركبة.

أما فيما يتعلق بتخفيض نسبة الطاقة المهدرة، أكد البرنامج على ضرورة التأكد من أن جهاز المكيف يعمل بكفاءة عالية قبل دخول فصل الصيف؛ وذلك من خلال التحقق من سلامة التوصيلات ومستوى غاز الفريون، إلى جانب الحرص على تنظيف فلتر المكيف.