بالفيديو.. لتتخلص من إزعاجهم.. امرأة تدبر مؤامرة لقتل جيرانها

موسكو(صدى):

قامت امرأة روسية بتدبير مؤامرة لقتل جيرانها، بعد أن سببوا أصوات ضجيج عالية؛ لإجرائهم أعمال صيانة وترميم.

وبالتطرق للتفاصيل، قررت المرأة بعد عدة مشاجرات ومشادات عنيفة مع جيرانها، التخطيط لقتلهم لتتخلص من الضجيج الذي يسببونه لها، حيث تعاقدت مع قاتل مأجور ليقوم بالجريمة.

ولحسن حظ الجيران، تبين أن القاتل المأجور كان شرطيًا متخفيًا، حيث لاحظ رجال الشرطة ما تقوم به المرأة و وبدأوا بمتابعتها، ولعب أحدهم دور القاتل المأجور معها؛ بغية معرفة ما تخطط له والقبض عليها بالجرم المشهود.

ورصدت إحدى كاميرات التجسس الأمنية المحادثة الكاملة التي دارت بين القاتل ” الشرطي المتخفي ” والمرأة، والتي نتج عنها اتفاق بقتل الجيران جميعا دون استثناء.