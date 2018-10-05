خطر يهدد عشاق الأطعمة المقلية

أميرة خالد(صدى):

قال باحثون إن النظام الغذائي هو أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم، كما بحث الفريق عوامل الخطر المرتبطة باحتمالات تطور الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى المشاركين في الدراسة.

وأشار الأطباء إلى أن أفضل طريقة لعلاج ارتفاع ضغط الدم هي منع حدوثه في المقام الأول، باتباع نهج غذاء صحي والابتعاد عن الأطعمة المقلية والمعالجة والمشروبات المحلاة وعدم الإكثار من تناول الملح.

وتابع أنه بالنسبة لكل من الرجال والنساء، زاد النظام الغذائي المكون من كميات كبيرة من الأطعمة المقلية والمعالجة والمشروبات المحلاة بالسكر من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.