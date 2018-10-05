تنبيه لحالة هطول أمطار رعدية على الباحة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الباحة تشمل محافظة المخواة وبلجرشي والأجزاء المجاورة، مفيدةً أنها هذه الحالة المطرية ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 19204 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اجعلها امطار خير وبركه وعم بنفعها المسلمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 19204 ] نشر منذ 20 دقيقة
يا اهل الباحه وش اكثر مكان خضره وانبساط وجمال طبيعه حولكم واحسن استراحات او فلل ياخذها صاحب عائله كبيره
عندي خويي متقاعد من شهر ويبي يروح يقضي مابين العيدين هناك ورجال حريمه واجد وقرايبه يزورونه فيها
اذا عطيتوني شي حولكم للرجال ولا بحول على ابها وتنومه والنماص
alfahd42[ عدد التعليقات: 19204 ] نشر منذ 10 دقائق
بنتظاركم