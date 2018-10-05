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بالفيديو.. رجل يسرق محفظة امرأة لحظة تسوقها بأحد المولات

بالفيديو.. رجل يسرق محفظة امرأة لحظة تسوقها بأحد المولات
عمان(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة رجل لمحفظة سيدة بأحد مولات ” عمان ” بالأردن.

ويرصد المقطع لحظة افتراب الرجل من السيدة خلال شرائها للخضروات، حيث قام بوضع يده بحقيبتها الموضوعة بعربة التسوق، وقام بسحب المحفظة ببطء، ثم غادر الموقع.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 55343 ] نشر منذ 1 ساعة

اعقب ياالخسيس ,,

,, شنب شطح طول وعرض ونهايتها تسرق حرمة …………..؟

,, يالك من سخيف قليل الحياء والمروءه ,,

[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 1 ساعة

المصيبه أن دووت لو قى عندكم البلد…صار مدير شركه وراتبه زبعين الف ريال

[ عدد التعليقات: 19204 ] نشر منذ 56 دقيقة

اعقب عقبت ما اجرأك على العيب

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