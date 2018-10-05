بالفيديو.. رجل يسرق محفظة امرأة لحظة تسوقها بأحد المولات

عمان(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة رجل لمحفظة سيدة بأحد مولات ” عمان ” بالأردن.

ويرصد المقطع لحظة افتراب الرجل من السيدة خلال شرائها للخضروات، حيث قام بوضع يده بحقيبتها الموضوعة بعربة التسوق، وقام بسحب المحفظة ببطء، ثم غادر الموقع.