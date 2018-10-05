بالفيديو.. رجل يسرق محفظة امرأة لحظة تسوقها بأحد المولات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة رجل لمحفظة سيدة بأحد مولات ” عمان ” بالأردن.
ويرصد المقطع لحظة افتراب الرجل من السيدة خلال شرائها للخضروات، حيث قام بوضع يده بحقيبتها الموضوعة بعربة التسوق، وقام بسحب المحفظة ببطء، ثم غادر الموقع.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35213 ] نشر منذ 2 ساعتين
اليد الخفيفة
ماينفع معها الا القص🤛🗡
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55343 ] نشر منذ 1 ساعة
اعقب ياالخسيس ,,
,, شنب شطح طول وعرض ونهايتها تسرق حرمة …………..؟
,, يالك من سخيف قليل الحياء والمروءه ,,
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 1 ساعة
المصيبه أن دووت لو قى عندكم البلد…صار مدير شركه وراتبه زبعين الف ريال
alfahd42[ عدد التعليقات: 19204 ] نشر منذ 56 دقيقة
اعقب عقبت ما اجرأك على العيب