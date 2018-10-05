بالصور.. إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث لمركبة بـ ” الباحة “

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني عن وقوع حادث وانيت ليلة الجمعه وأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً على الرقم الموحد 997 في تمام 23:57 ليلة الجمعه .

واضاف الحادث وقع لمركبة من نوع ونيت بداية مدخل معشوقه بالتحديد بوابة معشوقه وتم توجيه ثلاث فرق اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وايضاً بمتابعة من القائد الميداني سعد عوض الزهراني .

واضاف الزهراني وعند وصول اول فرقة اسعافيه للموقع وبعد المسح أتضح بوجود ثلاث اصابات بالموقع اصابتين خطيره لشابين في العقد الثاني من العمر و اصابة متوسطة .

و تم التعامل مع جميع الإصابات اسعافياً بالموقع وتم نقل حالتين احداها خطيرة و الاخرى متوسطة عن طريق اسعاف الهلال الاحمر علماً بأن الحالة الخطيرة تحولت الى حالة CPR قبل الانتقال الى المستشفى وتم التعامل معها حتى الوصول الى مستشفى الملك فهد بالباحة و حالة خطيرة انتقلت عن طريق اسعاف الصحة.