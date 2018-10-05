أول ظهور لـ ” مرسيدس A-Class سيدان 2019 ” في أوروبا بمعرض باريس

باريس(صدى):

أعلنت مرسيدس عن الظهور العلني الأول لسيارتها A-Class سيدان في أوروبا خلال معرض باريس للسيارات 2018. وليس هذا فحسب ، بل إنها تتواجد تحت أضواء العاصمة الفرنسية في نموذجها المحدود Edition 1. والنسخة الخاصة متوفرة من اليوم الأول لتقديم السيارة ، وسيتم تقديم الإصدار الخاص لفترة محدودة هي 12 شهرًا فقط. وهي لديها تقريبا كل ما يمكن للمرء أن يطلبه بصورة قياسية ، من المصابيح الأمامية LED عالية الأداء إلى الإضاءة المحيطة LED ذات الـ 64 لون والمقاعد الرياضية المستفيدة من مساند الرأس القابلة للتعديل.

وبالنسبة لأولئك الذين يقولون أن Edition 1 تزيد بمبلغ 7.021 يورو على سيارات A-Class سيدان العادية وهو أمر غير مبرر،ف سنقوم فقط بالإشارة إلى العجلات ذات اللمسات اللونية المتعددة التي يبلغ قطرها 19 بوصة والشبكة الأمامية “الماسية” الأنيقة . وبمجرد دخولك إلى المقصورة ، ستلاحظ أيضًا أن الجزء العلوي من لوحة القيادة يحتوي على خياطة نحاسية تشبه إلى حد كبير مسند الذراع المركزي والمقاعد.

وفي هذه المرحلة ، ليس من الواضح ما إذا كانت مرسيدس ستبيع Edition 1 من طراز السيدان من A-Class في الولايات المتحدة ، حيث ستعمل السيارة المدمجة كسيارة أساسية قياسية في الشركة وسيتم طرح الإصدار العادي من الطراز للبيع في بداية العام المقبل وسيتمكن العملاء من الاختيار من بين النسخ A220 و A220 4Matic.

وكلا السيارتين لديها محرك توربيني سعة 2.0 لتر بقوة 188 حصاناً و300 متر نيوتن, ويتم توجيه الطاقة إلى العجلات الأمامية أو كلا المحورين من خلال علبة تروس أوتوماتيكية مزدوجة القابض ذات سبع سرعات. وقد تم فتح باب الطلبات الأوروبية بالفعل لأصغر سيدان في مرسيدس. وفي ألمانيا ، يبدأ مستوى A200 القياسي عند 29.916 يورو ، مما يجعله أغلى بـ 685 يورو من سيارة الشركة الهاتشباك ذات الخمسة أبواب. أما الاصدار الأعلى فهو A250 4Matic ويبدأ من 39.525 يورو .