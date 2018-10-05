سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية للمحتاجين في الأزارق بالضالع

الأزارق(صدى):

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع بالتنسيق مع الحكومة الشرعية.

فقد وزع المركز سلالا غذائية تزن 25 طنًا و 900 كيلو غرام في قرى (الرادم وحماده وخشان وعلان واعرش وحورة المعفاري)، التابعة لمديرية الأزارق بمحافظة الضالع، يستفيد منها 2100 أفراد.

ويأتي هذا التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 286 مشروعًا.