حملة اليوم العالمي للأبتسامة ترافق ركاب قطار سار في رحلة من الرياض الى حائل

محمد السعران(صدى):

نفذت صحة الرياض ممثلة في مركز طب الاسنان التخصصي بشرق الرياض حملة كشف على صحة الفم والاسنان من خلال فريق قام بمرافقة ركاب قطار سار في رحلة انطلقت من محطة الرياض مرورا بمحطة المجمعة ثم القصيم ثم استقرت في حائل .

حيث تخلل الرحلة الكشف وفحص اسنان الركاب وذلك بمناسبة اليوم العالمي للابتسامة بالتعاون ودعم من الجمعية السعودية لتقويم الأسنان وفور وصول الفريق الى محطة حائل تمت مشاركة صحة حائل من خلال تنظيم برنامج مشابه لبرنامج المركز داخل صالات انتظار قطار محطة حائل استهدف المسافرين وذويهم.

حيث اشتملت الحملة على التالي: فحص الاسنان وتطبيق الفلورايد واستخدام نظارات الواقع الافتراضي التوعوية كما تم تطبيق الطريقة الصحيحة لتنظيف الاسنان إضافة لطريقة تنظيف الأسنان بوجود تقويم الأسنان وتم خلال الحملة توزيع استبيان لقياس مستوى الوعي قبل وبعد تلقي المعلومات كما تمت تعبئة نموذج فحص أسنان يحتوي على رسومات للاسنان حيث يسجل على كل سن مشكلته مما يمكن الزائر من فهم ما لديه من مشاكل في الاسنان،اضافة لتوزيع حقائب العناية بالفم والأسنان والعديد من الهدايا التي تتوافق مع الفعالية.

واوضح الدكتور معتز الرويثي مدير مركز الاسنان التخصصي بشرق الرياض ان حمله اليوم العالمي للابتسامه تستهدف افراد المجتمع مشيرا الى أن هناك حملة ثانية باذن الله سيتم اقامتها في صالات السكة الحديدية للقطار بالرياض وذلك يوم السبت الموافق 6 اكتوبر 2018،وتنتهي الحملة ببرنامج توعوي لطلاب الجامعات يسلط الضوء على علاج تقويم الأسنان وطرق العناية بصحة الفم والأسنان خلال العلاج وإقامة أنشطة توعوية ترفيهية داخل المركز .