مدرب تشيلسي عن أزمة موراتا: كان من المهم هز الشباك

نواف السالم(صدى):

كشف مدرب تشيلسي مارويتسيو ساري، عن أزمة مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا، الذي لم يسجل سوى هدفين خلال 10 مباريات هذا الموسم.

وساند ” ساري ” مهاجمه الفرنسي في استئناف موسمه، بعدما سجل ثاني أهدافه خلال هذا الموسم في شباك فيدي المجري بالدوري الأوروبي، أمس الخميس.

وأكد ” ساري ” أن موراتا قدم أداءً جيدًا، قائلًا ” كان من المهم أن يهز الشباك، قدم أداء جيدًا، أعتقد أن ألفارو يستطيع استئناف موسمه بهذا الأداء ” .

وأَضاف ” في الوقت الحالي نملك ألفارو وجيرو لكننا سنلعب مباراة كل 3 أيام لفترة طويلة، بالنسبة لألفارو موراتا كان من المهم أن يسجل ومن المهم للغاية أن يلعب بشكل جيد من أجل الفريق كما فعل في هذه المباراة ” .

يُذكر أن ” موراتا ” يعد صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ تشيلسي عندما انضم تحت قيادة أنطونيو كونتي المدرب السابق في العام الماضي لكنه عانى للتأقلم مع سرعة وأسلوب الدوري الإنجليزي الممتاز.