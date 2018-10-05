15 نوعا من الأطعمة تزيدك جمالا وتألقا دون تكاليف

أماني الغامدي(صدى):

أكدت خبيرة التجميل مي محروس ، أن نوعية الأطعمة التي نتناولها تؤثر بشكل مباشر على الحالة الصحية، وكذلك تؤثر على نضارة وجمال البشرة، لذلك لا بد من اختيار الأطعمة التي تحتاجها بشرتك.

واستعرضت مي محروس أفضل الأطعمة التي تمنح البشرة النضارة والتألق.

– المكسرات:

تساعد المكسرات على حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية، وتساهم في الحد من جفافها.

– الجزر:

يحتوي على الكثير من البيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية.

– السلمون والأسماك:

تعطي البشرة نعومة وليونة، وتتركها خالية من البقع.

– البقول:

غنية بالألياف وحمض الفوليك والبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم، وهذه العناصر تساهم في استقرار نسبة السكر في الدم، وكذلك خفض نسبة الكوليسترول.

– المشمش:

غني بالألياف والمواد الكيميائية النباتية مثل البيتا كاروتين والليكوبين، كما أنها تحتوي على فيتامين C وفيتامين A والكالسيوم وحمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم، مما يجعلها مفيدة جدًا للبشرة.

– التوت:

مليان بالمواد المضادة للشيخوخة التي تساعد على الحفاظ على مرونة الجلد، تقوية اللثة، والمساهمة في صحة العيون.

– التوت البري:

يحتوي على الكثير من فيتامين C، فيتامين (ب)، وفيتامين E والألياف الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم وحامض الستريك.

– الشوفان:

به نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، إلى جانب الحديد والمغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم وفيتامينا والسيليكون (الضروري للحصول على بشرة صحية من خلال الحفاظ على مستويات الكولاجين).

– الخَضراوات الورقية الداكنة:

(السبانخ واللفت والجرجير والخس الداكن) ممتلئة بالفيتامينات والمعادن مثل البيتا كاروتين والفيتامين C والحديد والمغنيسيوم والمواد المضادة للاكسدة.

– الأفوكادو:

يحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد على تكوين الدم، وهو ضروري لتجديد الخلايا.

– الفراولة:

يساعد على حماية هياكل الكولاجين في الجلد، وبالتالي يمنع استنفاذه وتشكل التجاعيد.

– البروكلي (القرنبيط):

تحتوي على نسبة عالية جدًا من الألياف وفيتامين C، إضافة إلى مركب يدعى (سلفورافين) sulforaphane الذي يحمي الخلايا من الإصابة.

– الزبيب الأسود:

مصدر جيد للفيتامين C ومضادات الأكسدة، ويحتوي أيضًا على كمية عالية من الكالسيوم والبوتاسيوم، والماغنيسيوم.

– الخيار:

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن الضرورية، لزيادة إنتاج الكولاجين.

– الكتان، بذور العنب، الجرجير:

تحتوي هذه المأكولات على كَميات عالية من الزنك الضروري لصحة الجلد، كما أنها معروفة بقدرتها على إزالة حب الشباب.