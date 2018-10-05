بالفيديو.. وافد يعتدي على فتاة في معرض للمستلزمات النسائية

عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي محاولة اعتداء شخص على فتاة تعمل في إحدى المعارض المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية.

ويظهر المقطع الشخص الذي قيل أنه مدير المعرض من جنسية عربية، وهو يعنف الفتاة التي تعمل بالمحل، ووصل به الأمر إلى أنه حاول الاعتداء عليها.

ولم يتأكد من مكان تصوير المقطع إلا أن البعض أكد أنه في إحدى مناطق المملكة، وسط مطالبات لوزارة العمل بالتحقيق في المقطع والقبض على الشخص المتورط فيه.