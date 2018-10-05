أطباء يضعون حلا يقلل عرضة الوفاة بسبب ” الإنفلونزا “

أميرة خالد(صدى):

قال طبيب وجراح أميركي، جيروم أدامز، إن الأشخاص الذين أصيبوا بالإنفلونزا انتقلت إليهم العدوى عن طريق الاختلاط بالمرضى ومن بين هؤلاء أطفال كثيرون لم يخضعوا للتلقيح.

ومن جهته، أوضح المدير الطبي في المؤسسة الأميركية الوطنية للأمراض المعدية، وليام شافنر، أن التلقيح ضد الإنفلونزا لا يقي من الإصابة بنسبة مئة في المئة لكنه يقلل عرضة الوفاة بسبب المرض إلى حد كبير، حيث يصاب المرء بالأنفلونزا على الرغم من أخذه لقاحا يشعر بآلام أقل عندما يداهمه المرض بخلاف من لم يلجؤوا إلى هذه الخطوة الاستباقية.

وفي سياق متصل، أشار خبراء إلى أن عدم نجاعة اللقاح بشكل كامل يجعل الناس ينصرفون عن هذه الخطوة الوقائية، إذ يتساءلون في الغالب عن النفع من اللقاح، إذا كانوا سيعانون المرض بحدة أقل.

ويوصي المركز الأميركي لمراقبة الأمراض والوقاية منها كل شخص تجاوز عمره ستة أشهر بأخذ لقاح الإنفلونزا كل سنة، لكن 46.8 في المئة فقط من الأميركيين يأخذون بهذه النصيحة.