الجلوس لـ 8 ساعات متواصلة يؤدي إلى الوفاة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

تنهال التحذيرات الطبية على وضعية الجلوس على المكاتب لأوقات طويلة، لما تسببه من متاعب وتبعات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

وأوضح خبراء الصحة أن الجلوس لفترات طويلة دون القيام بأي نشاط بدني يؤدي إلى تراكم السعرات الحرارية والدهون، مما يصيب الجالسين بالسمنة وقائمة طويلة من الأمراض.

وأَضافوا أن من يجلسون لـ8 ساعات كاملة في المكتب دون أن يقوموا بأي حركة بدنية معرضون للوفاة مثل المدمنين على التدخين، حيث يقضي الشخص نصف يومه وهو جالس على المكتب.

واقترح البعض بداية التحول إلى ” المكاتب الواقفة ” للحد من خطر الجلوس لساعات طويلة أثناء العمل، ولكنه لا يخلو بدوره من المصاعب فهي ليست مفيده جدًا أيضًا كما أن مؤسسة العمل هي المتحكمة في هذا الأمر.

وفي النهاية ينصح الأطباء من يجلسون في المكاتب طيلة النهار بالتحرك بين الفينة والأخرى، كما يجدر بهم أيضا أن يمارسوا ساعة من الرياضة حتى يتخلصوا مما تراكم في أجسامهم خلال أوقات العمل.