البومة اليابانية تصل باريس بقيمة 13.5 مليون ريال لكل نسخة

طوكيو(صدى):

فتحت أسبارك، صانعة الهايبركارز اليابانية، باب الحجز المسبق على البومة Owl بدفعة أوليّة 1.15 مليون دولار، على أن يتم دفع 2.45 مليون دولار أخرى عند التسليم، ما يعني بأن سعرها الإجمالي 3.6 مليون دولار بواقع 13.5 مليون ريال .

المعلومات المتوفرة لدينا حول العلامة اليابانية ضئيلة، لكننا نعرف بأنها كانت تعمل على تطوير البومة منذ وقت طويل وأنها تعدُ العملاء بتسارع من 0-100 كم/س خلال 1.99 ثانية، مع الأخذ بالاعتبار أننا شهدناها في فبراير الماضي تنطلق من 0-100 كم/س خلال 1.89 ثانية وحسب.

السر خلف أداء هايبركار سبارك المبهر هو قدومها بمحرك كهربائي بالكامل يولّد 1,150 حصان وعزم دوران 885 نيوتن.متر، كما أن هيكلتها مصنوعة بألياف الكربون وتزن 1,500 كجم.

وحسب مصادر يابانية، سيكون الموديل قادراً على الوصول إلى سرعة قصوى 280 كم/س وتكفي بطاريته قطع 300 كم بالشحنة الواحدة.

هذا وأسبارك تعرض حالياً نسخة البومة الإنتاجية في معرض باريس للسيارات 2018 وتسعى للتعاقد مع العملاء الأثرياء، مع الأخذ بالاعتبار أن 1.15 مليون دولار التي سيدفعونها ستكون غير قابلة لاسترجاع، كما أنه لن يسمح لأحد تجربة السيارة قبل نهاية 2019، مع ذلك تؤمن الشركة بأنها ستجد 50 عميلاً على الأقل مستعداً لأخذ المخاطرة.