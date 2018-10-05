  • الجمعة 5

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. النيابة العامة: في هذه الحالات يعد الشخص مرتكبا لجريمة غسل الأموال

النيابة العامة: في هذه الحالات يعد الشخص مرتكبا لجريمة غسل الأموال

النيابة العامة: في هذه الحالات يعد الشخص مرتكبا لجريمة غسل الأموال
نايف السالم(صدى):

كشفت النيابة العامة عن الحالات التي يُعد فيها الشخص مرتكبًا لجريمة ” غسل الأموال ” .

حيث قالت عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الشخص يُعد مرتكبًا لجريمة غسل الأموال في حال قام بأي فعل من الأفعال التالية:
” الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ذلك، بأي طريقة بما في ذلك الوسائل الرقمية ” .

وأوضحت أن العقوبة في هذه الحالة تصل للسجن 10 سنوات وغرامة تصل 5 ملايين ريال.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *