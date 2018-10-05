ما لاتعرفه عن خطر امتلاك حيوانات أليفة بالمنزل

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشفت فحوصات أن أحد الأشخاص أُصيب بفيروس يسبب مرض ” الطاعون العقدي ” أو ما يعرف بـ ” طاعون الأرانب ” ، الذي ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان ويمكن أن يؤدي إلى الموت إذا لم تتم معالجته.

وبالتطرق للتفاصيل، قام الأطباء بتشخيص المرض ورجحوا أن القطة التي كان يمتلكها هذا الشخص المُصاب بـ ” طاعون الأرانب ” نُقل له المرض من قطته عن طريق أكلها لحيوانات مصابة بفيروس المرض مثل ” الفئران أو الأرانب ” .

وينتقل هذا الفيروس من الحيوان إلى الإنسان عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر مع حيوان مصاب أو أكل لحمه، كما يمكن أن ينتقل عن طريق التنفس أو المياه الملوثة.

يُذكر أن الطبيب البيطري كان قد أخبر الرجل بأن سبب وفاة قطته هو إصابتها بـ ” السرطان ” ، لكن من دون أن يفحصها.