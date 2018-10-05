” باصريح ” يفتح النار على ” دياز ” : ما يحدث حاليا في الاتحاد بسببك

نواف السالم(صدى):

أوضح بندر باصريح، مدرب نادي الاتحاد المؤقت، أن ما يحدث حالياً في الفريق، تراكمات من الأرجنتيني رامون دياز.

وأضاف باصريح أن الفترة لم تكن كافية لتغيير ما فعله رامون دياز، الفريق يعاني على المستوى الفني واللياقي، لافتا: ” فترة التوقف ستكون مناسبة للاتحاد، العمل خلالها سيكون جماعيا، والفريق سيعود لوضعه الطبيعي ” .

وهنأ باصريح فريق الفتح، قائلا: ” مبروك للفتح قدم مباراة جيدة وحظ أوفر للاتحاد، هناك أشياء كثيرة تنقص الفريق في الفترة الحالية، سنعمل على إعادتها خلال فترة التوقف ” .