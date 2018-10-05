” باصريح ” يفتح النار على ” دياز ” : ما يحدث حاليا في الاتحاد بسببك
أوضح بندر باصريح، مدرب نادي الاتحاد المؤقت، أن ما يحدث حالياً في الفريق، تراكمات من الأرجنتيني رامون دياز.
وأضاف باصريح أن الفترة لم تكن كافية لتغيير ما فعله رامون دياز، الفريق يعاني على المستوى الفني واللياقي، لافتا: ” فترة التوقف ستكون مناسبة للاتحاد، العمل خلالها سيكون جماعيا، والفريق سيعود لوضعه الطبيعي ” .
وهنأ باصريح فريق الفتح، قائلا: ” مبروك للفتح قدم مباراة جيدة وحظ أوفر للاتحاد، هناك أشياء كثيرة تنقص الفريق في الفترة الحالية، سنعمل على إعادتها خلال فترة التوقف ” .
سالم[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 53 دقيقة
دياز خذا قروشه ومشى
مادرى عنكم
اللعيبه انهزامين لاروح ولا ابداع
المفروض يابندر ما قبلت تدريب الاتحاد في هالوقت لان الفريق باين بانه محبط
لالياقه ولاروح
وفقك الله
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 32 دقيقة
والله ما صدقت يا عزيزي! لا في راسك تدريب ولا شي فليش تنكر ذلك؟ وش دخل دياز! وكم جلس دياز علشان تقول هو السبب؟!
* والله لو يجيبون مدربين العالم لن تقوم له قائمة الاتحاد 🤚والسبب واضح وبسيط بسبب عدم وجود لعيبين سوبر ستار محليين من الحراسة إلى الهجوم.. فلا تغالط نفسك وترمي أخطاك على الغير!؟ العميد مات ولن ينهض من بعد ٢٠٠٤/٢٠٠٥ أما الأن فمافي إلا قصات وقزع وصبغات وملايين في لعيبة حرام فيهم ٥٠ الف!!؟*
الجنتل 2011[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 30 دقيقة
والله لو انت مدرب شجاع وتعرف كوره ماتنزل السميري هذاااا لاعب
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2131 ] نشر منذ 19 دقيقة
لا تنسوا الصلاة على الحبيب المصطفى ﷺ
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد ﷺ
وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليماً كثيرا،،