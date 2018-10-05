” التعليم ” تعمل على حصر المدارس الأكثر تعرضا للحوادث المرورية

علي القحطاني(صدى):

تسعى وزارة التعليم، إلى حصر المدارس التي تتكرر حولها الحوادث المرورية والعوامل المسببة لتلك الحوادث؛ لتحسين السلامة المرورية والحد من الحوادث التي يتعرض لها الطلاب والطالبات ومسنوبو المدارس.

وتتحرك الوزارة في هذا الأمر بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووكالة المشاريع والصيانة، وشركتي تطوير للمباني والنقل المدرسي.

وأكد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، في تعميم له، أن تكرار الحوادث المرورية حول بعض المدارس أهم أسباب تحرك الوزارة حول هذا الأمر، كما أنها تحرص على استكمال التجهيزات والإنشاءات في المدارس ذات الأولوية للحد من هذه الحوادث.

ووجّه ” العاصمي ” مديري إدارات التعليم في جميع مناطق المملكة بحصر المدارس ذات الأولوية لتحسين السلامة المرورية حولها، وتوجيه جميع قادة مدارس التعليم العام بتعبئة استمارة واقع ومتطلبات السلامة المرورية حول مدارس التعليم العام، في موعد أقصاه 8 /2/ 1440.

كما طالب قادة وقائدات المدارس بتحديد المتطلبات التي يرون أهمية وجودها لتحسين السلامة المرورية حول المدرسة، إضافة إلى وضع المتطلبات غير الموجودة حول مدارسهم ولها أثر واضح للتحسين.