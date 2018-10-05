منح جائزة نوبل للسلام للعراقية نادية مراد والكونغولي دينيس موكويجي

ستوكهولم (صدى):

حصل الطبيب الكونغولي دينيس موكويجي والناشطة الحقوقية العراقية نادية مراد على جائزة نوبل للسلام هذا العام مقابل “جهودهما لإنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب والصراعات المسلحة، وذلك حسبما أعلنته لجنة نوبل النرويجية اليوم.

وستمنح الجائزة التي تقدر قيمتها بتسعة ملايين كرونة سويدية (مليون دولار) في حفل في أوسلو يوم العاشر من ديسمبر المقبل.