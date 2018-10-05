منح جائزة نوبل للسلام للعراقية نادية مراد والكونغولي دينيس موكويجي
حصل الطبيب الكونغولي دينيس موكويجي والناشطة الحقوقية العراقية نادية مراد على جائزة نوبل للسلام هذا العام مقابل “جهودهما لإنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب والصراعات المسلحة، وذلك حسبما أعلنته لجنة نوبل النرويجية اليوم.
وستمنح الجائزة التي تقدر قيمتها بتسعة ملايين كرونة سويدية (مليون دولار) في حفل في أوسلو يوم العاشر من ديسمبر المقبل.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35202 ] نشر منذ 1 ساعة
الجائزه تمت بينهم باالتقاسم
نادية مراد سبق وتعرضت لأعتداء جنسي عنيف
خلاها تقف وتصرخ في وجه الأغتصابات
والطبيب دينيس يعالج حالات الأغتصاب.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32481 ] نشر منذ 1 ساعة
وش ذا الكلام. 😯😯😯😯😯