رئيس نادي الفتح: اللاعبون حققوا الأهم أمام الاتحاد

نواف السالم(صدى):

هنئ سعد العفالق، رئيس نادي الفتح، جماهير فريقه، بعد الفوز على اتحاد جدة في المباراة التي جمعت الطرفين أمس الخميس، لحساب الجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وعن ذلك، أوضح ” العفالق ” أن اللاعبين قدموا مستويات جيدة في المواجهات الماضية، إلا أن الفوز لم يكن حليفهم، مشيرًا إلى أن هزيمة الفريق أمام الهلال أثرت على معنوياتهم بالسلب، وهو الأمر الذي دفعهم للعمل بشكل جيد في الفترة الماضية.

وقال ” العفالق ” : ” اللاعبون حققوا الأهم أمام الاتحاد وهو حصد الثلاث نقاط، بالإضافة إلى ظهورهم بمستوى مميز، فالانضباط والعمل في صمت تام، من أهم مفاتيح الفوز ” .

من الجدير بالذكر أن ” الفتح ” رفع رصيده بهذا الفوز إلى المركز السابع برصيد 6 نقاط.