سيدة تقتل زوجها بمساعدة عشيقها من أجل المتعة الحرام

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أقدمت سيدة على قتل زوجها بمساعدة عشيقها أثناء تواجده بمزرعته ليلا، وتعود الواقعة إلى أنها فى إحدى جلساتها مع عشيقها جاءتها فكرة شيطانية للتخلص من زوجها وبالفعل نجحت في تنفيذ مخططها.

وفي التفاصيل، تعرفت الفتاة على زميل لها بالجامعة وأحبته ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن وتزوجت من راجل آخر لديه أطيان ومزارع وبعد مرور الشهور والسنين حاولت التكيف مع حياتها الجديدة وأنجبت ولداً وبنتاً وحاولت أن تقنع نفسها بالسعادة مع زوجها وأبنائها.

وحضرت زميلتها فى الكلية وأخبرتها بأن حبيبها سافر للخارج وعاد وأصبح رجل أعمال وصاحب شركة مقاولات ويريد أن يتواصل معها، أخذت رقم هاتفه وبعد ذهاب زوجها للعمل وأطفالها لمدارسهم اتصلت به فوراً وعادت المياه إلى مجاريها ونسيت زوجها وأولادها وعادات وتقاليد القرية.

وتوطدت العلاقة بينها وبين عشيقها و طلب منها أن يزورها بمنزل الزوجية بعد خروج الزوج والأولاد، حيث تعددت اللقاءات بينهما وكان الشيطان ثالثهما وانتهت بقتل زوجها بمساعدة عشيقها.