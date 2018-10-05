علي القحطاني(صدى):

تقوم المملكة ببعض المشاريع الكبرى لدعم قطاع السياحة وفقا لرؤية 2030 ومن أهمها مشروع تطوير البحر الأحمر الذي من المقرر أن يبدأ أواخر عام 2019، لافتا إلى أن المشروع يعد وجهة رائعة للمنتجعات الفاخرة التي أنشئت عبر 50 جزيرة طبيعية جديدة.

وتضمنت الخطط تطوير الفنادق والوحدات السكنية الفاخرة إلى جانب إنشاء البنية التحتية اللوجستية بما في ذلك مراكز النقل الجوية والبرية والبحرية، حيث يتم تحويل الـ50 جزيرة التي يتم تطويرها على الساحل إلى منتجعات فاخرة ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من هذا المشروع بحلول نهاية 2022.

وهناك 7 أسباب تدفع السياح إلى زيارة المملكة أولها: مدائن صالح: أكبر منطقة مصانة لحضارة الأنباط جنوب البتراء – لن تواجه فيها الازدحام الذي ستجده في الأردن. وتضم 111 مقبرة ضخمة، و94 واجهة مزخرفة، يرجع تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد وصولا إلى القرن الأول الميلادي.

والفن الصخري: يحق للسعودية أن تفخر بامتلاك 4 مواقع للتراث العالمي في اليونيسكو، بما في ذلك «الفن الصخري» في منطقة حايل، ويتضمن هذا الفن تصويرات بأعدادٍ هائلة لرسومات تجسد الشخصيات الإنسانية والحيوانية على حد سواء لتغطي بذلك نحو 10 آلاف عام من التاريخ.

وجزر فرسان: تمتلك السعودية شواطئ رائعة جدا، كما تمتلك جزر فرسان القابعة على مقربة من سواحل منطقة جازان، والتي يوجد فيها بعض أفضل وأروع الشواطئ. وهذا الأرخبيل هو من المواقع التي تعتزم المملكة تطويرها في السنوات القريبة.

و الربع الخالي: أكبر كتلة رملية متصلة في العالم، وتغطي منطقة الربع الخالي نحو 250 ألف ميل مربع. وتوجد بها عروض للزيارة.

و مدينة جدة: أفضل مدينة عربية لديه. وأضاف: «بكونها مدينة ساحلية وميناء تجاري على البحر الأحمر، لا تشبه هذه المدينة الصاخبة والمدوية أي مكان آخر في السعودية. بإمكانك سماع كل لغة ولهجة للمنطقة بأسرها.

وجبال عسير: تتكون هذه البقعة من مدرجات زراعية ووديان خلابة في مناظرها، لقد كانت هذه البقعة منذ فترة طويلة إحدى أكثر البقاع المعزولة، ولكنها لا تشبه في جمالها وجمال خضرتها أي مكان من المملكة التي عادت ما تكتسي بالأصفر نظرا لكثرة الصحاري فيها.

وجازان: المنطقة السياحية، تشهد الكثير من التطورات حاليا وذلك بشكل أكبر مما كان عليه الأمر في الماضي. المدينة لا تزال تحتفظ بإرث كامل من التقاليد والعادات الجميلة يتصدرها الترحيب بالضيوف وكذلك الفتيات الصغيرات اللاتي ينشرن زهرة الفل.