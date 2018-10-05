احذر.. التدخين يسبب تآكل عظام الفك

برن(صدى):

يقول الدكتور باسم سمير إستشارى طب الأسنان وعضو جمعية ستراومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، إن التدخين أحد الأسباب التي تؤدى إلى عدم القدرة على العناية بالأسنان واللثة بسبب تراكم القطران والنيكوتين عند ملامسة دخان السجائر لأنسجة الأسنان وهذا يؤدي إلى تغيير لون الأسنان من بيضاء إلى صفراء وكلما زاد المدخن من تدخينه فإن اللون الأصفر يصبح أغمق بالإضافة إلى تراكم البقع البنية الداكنة في الفراغات التي بين الأسنان وفي الأجزاء الخلفية من الأسنان.

وأضاف ، يمكن أن تؤدي ملامسة المواد الكيميائية المثيرة والخطرة الناتجة عن كافة أشكال التبغ إلى تلف شامل للفم خلال فترة قصيرة نسبيا كما يؤدي التدخين لانكماش وضيق الأوعية الدموية المغذية للثة مما يقلل من مقاومة لثة المدخن للالتهابات ومن بطء التئام الجروح.

وتابع، عادة ما تجد لدى المدخنين بقع بنية وسوداء على الأسنان وحشوات وأطقم الأسنان أكثر منهم من غير المدخنين، وقد يكون لدى أطباء الأسنان القدرة على إزالة هذه الألوان والبقع البشعة ولكن في بعض الأحيان تخترق البقع بناء السن ومواد الأسنان بعمق، وهذا يجعل عملية الإزالة مستحيلة وخاصة إذا كانت جذور الأسنان مكشوفة، وإذا كانت اللثة قد انكشفت عن الأسنان أو تراجعت.

وأوضح الدكتور باسم سمير، أن التدخين يعمل على إيجاد بيئة مثالية لنمو وتكاثر البكتيريا المسببة لأمراض اللثة وتآكل عظم الفك مما يؤدي إلى تخلخل الأسنان ثم سقوطها.