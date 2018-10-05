أودي Q3 موديل 2019 تأتي بشلال من الألوان المختلفة لمعرض باريس 2018

باريس(صدى):

حققت Q3 أول ظهور لها هذا العام في معرض باريس للسيارات مع تصميم خارجي مختلف إلى حد كبير وتصميم داخلي محمل بالتقنيات العديدة. وهو ما يمثل اختلافاً كبيراً عن الجيل السابق ، ويهدف إلى الاستفادة من جنون سيارات الكروس أوفر الذي تعيشه صناعة السيارات حاليا.

ومع تحول Q3 الى طراز جديد ، نقلت أودي إنتاج السيارة الـ CUV الصغيرة الفاخرة من مصنع سيات في مارتوريل ، إسبانيا إلى مصنع الشركة بألمانيا. ويبرز نموذج السيارة باللون البرتقالي بالس تحت أضواء العرض في باريس بمحرك البنزين TFSI ونظام Quattro المميز.

ولتجنب التعارض مع Q2 الأصغر ، قامت أودي بزيادة طول Q3 الجديدة بمقدار 96 ملليمتر (3.8 بوصة) وعرضه بمقدار 18 ملليمتر (0.7 بوصة) وهو مايؤدي الي زيادة الرحابة حيث تم إطالة قاعدة العجلات بمقدار 77 ملليمتر (3.0 بوصة). ونتيجة لزيادة حجمها ، فإن الجيل الثالث السيارة يحتوي على مساحة أكبر للركب ، وإرتفاع الرأس ، والكوع مقارنة بسابقتها.

ومع وجود المقاعد الخلفية في مكانها ، تصل سعة الشحن إلى 530 أو 675 لتر حسب وضع المقاعد حيث يمكن تحريكها إلى الأمام والخلف بمقدار 150 ملم (5.9 بوصة). وعند طيها تصل السعة الى 1.525 لتر. وتنضم Q3 للموديلات المنتجة على قاعدة الانتاج MQB لمجموعة فولكس فاجن ، كما ستقدم كموديل 2019 ما مجموعة من ثلاثة محركات بنزين وديزل ، وتقدم المحركات مخرجات طاقة تتراوح من 150 حصان إلى 230 حصان .

وتأتي Q3 التي تم تجديدها بلغة التصميم الجديدة للشركة والتي ظهرت أولاً على سيارة A8 الرائدة قبل أن تقدم في A7 Sportback و A6 Sedan / Avant. وتمتلك Q8 لأول مرة أحدث اتجاهات التصميم لعلامة أودي .