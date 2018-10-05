العثور على سيف أثري عمره 1500 عام في بحيرة

ستوكهولم(صدى):

تمكنت طفلة من العثور على سيف عمره 1500 عام أثناء سباحتها في بحيرة فيدستيرن أثناء قضاء العطلة مع أسرتها في السويد.

وأوضح الخبراء في المتحف المحلي أن عمر السيف يبلغ حوالي 1500 عام، وقالت الطفلة إنها شعرت بشيء في الماء ورفعته ثم كان هناك مقبض وبعدها ذهبت لإخبار والدها أنه يبدو وكأنه سيف.

ومن جهته، أوضح والد الطفلة: ” أعتقد في البداية أن ابنتي عثرت على عصا أو فرع شجرة في الماء ” ، مشيرا:” بعد أن طلبت من صديقي أن يتفحص في هذا الشيء واكتشف أنه من المرجح أن يكون شيء أثري قديم ” ، بينما ذكر المتحف المحلي، الذي يحتفظ الآن بالقطعة التاريخية، أن السيف كان محميا بشكل جيد للغاية.