الكشف عن حصيلة إيرادات فيلم ” Night School “

أماني الغامدي(صدى):

وصل مجموع إيرادات فيلم الكوميديا ” Night School ” لنجمي هوليود كيفن هارت وتيفاني هاديش 37,611,345 دولار أمريكي، حيث حصد سلسلة من الإشادات من قبل المعنيين بالسينما.

ودارت أحداث الفيلم بين مجموعة من الشباب المشاغبين الذين التحقوا بمدرسة مسائية على أمل اجتيازهم اختبار معادلة الثانوية لإنهاء المدرسة الثانوية، وصلت ميزانية الفيلم إلى 29 مليون دولار أمريكي.

وحقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ الأيام الأولى لعرضه بدور السينما في شتى أنحاء العالم، حيث شارك العالمي كيفن هارت و تيفاني هاديش بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود و من أبرزهم كيث ديفيد و تاران كيلام و آن وينترز، و هو من إخراج مالكولم دي لي.