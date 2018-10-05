بالفيديو.. ” ترامب ” في موقف محرج جديد وحذائه يثير الجدل

واشنطن(صدى):

تتواصل المواقف المحرجة التي يقع فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تثير الجدل في المجتمع الأمريكي والعالم اجمع.

وظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقطع فيديو، أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية الرسمية، فيما علقت ورقة ” محارم ” في قدمه.

وكشف مقطع الفيديو التصاق ورقة محارم في كعب حذاء الرئيس الأمريكي أثناء صعوده على درج الطائرة الرئاسية، لكنه استطاع التخلص منها قبل دخوله الطائرة مباشرة.

يُذكر أن دونالد ترامب كان متوجهًا خلال الساعات الماضية، إلى تجمع انتخابي في ولاية مينيسوتا، فيما اشنغل الأمريكيون بورقة المحارم متسائلين من أين علقت على حذاءه؟.