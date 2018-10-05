مريم حسن عن نصيبي وقسمتك: أترقب ردود أفعال الجمهور عن مشاركتي به

أماني الغامدي(صدى):

تنتظر الفنانة مريم حسن عرض الحكاية الخاصة بها ضمن أحداث الجزء الثانى من مسلسل ” نصيبى وقسمتك “.

وعن ذلك، أوضحت ” مريم ” أن حكايتها في المسلسل قريبة من كل مرأة بالمجتمع المصرى، متوقعة أن يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

كما أشارت إلى أنها ستكون حريصة على مشاهدة الحلقات ومتابعة ردود أفعال الجمهور على السوشيال ميديا ومن أصدقائها.

وتحمل الحكاية التي ستشارك فيها مريم حسن اسم ” جدول الضرب ” وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، حيث سيتم عرض أولى حلقاتها يوم السبت المقبل

على قناة ” cbc ” .