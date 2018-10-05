أحمد فلوكس يكشف حقيقة زواجه من هنا شيحة

أماني الغامدي(صدى):

علق الفنان المصري أحمد فلوكس، على الأنباء المتداولة حول زواجه من الفنانة هنا شيحة، وانتشار صور تجمعهما.

ووصف أحمد فلوكس، هذا الأمر بـ ” العبث ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” القاهرة اليوم ” ، مؤكدًا أن هذا مستوى متدنِ في نوعية الأخبار التي تقدمها المواقع الإخبارية.

كما أشارت إلى انه سيتم مقاضاة الصحفي المسؤول عن هذا الخبر، لافتًا إلى أنه في حال زواجه سيتم نشر الخبر للرأي العام، قائلًا ” مش خبي خبر زواجي لإن الزواج إشهار ” .

كما أضاف ” فلوكس ” أنه والده اتصل به ليستفسر عن حقيقة هذا الأمر، قائلًا ” أبويا كلمنى وقال لي صارحني يا بني أنت اتجوزت ولا لأ ” .