حقيقة اغتيال الإعلامية العراقية هيفاء الحسيني

بغداد(صدى):

انتشرت في الفترة الأخيرة عمليات اغتيال المشاهير من السيدات العراقيات بشكل كبير في العاصمة بغداد على يد مسلحين، والذي كان أخرهم عارضة الأزياء تارة الفارس.

وبعد اغتيال تارة الفارس، تداولت أنباء أمس الخميس، حول وفاة الإعلامية العراقية هيفاء الحسيني وسط العاصمة بغداد على يد مسلحين أيضًا.

ونفى المصدر، اليوم، هذه الأنباء غير الدقيقة، مؤكدًا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة وأن هيفاء الحسني لم تتعرض لأي حادث وهي بصحة جيدة.

يُذكر أن عمليات الاغتيال في العراق طالت عددًا من المشاهير والشخصيات المعروفة، كان آخرها العارضة تارة فارس، وسبقتها كل من خبراء التجميل رفيف الياسري ورشا الحسن، وحدثت جميعها يوم خميس.

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