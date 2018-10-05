” أم ” تستجيب لاغوائات الشيطان وطفلتها تدفع الثمن

القاهرة(صدى):

استجابت سيدة مصرية لاغواء الشيطان لها؛ حيث وقعت بعلاقة غير شرعية مع أحد تجار المخدارت؛ لتسفر العلاقة عن إنجاب طفلة رفض والدها الاعتراف بها، لتدخل الأم بعلاقة محرمة أخرى تسفر عن مقتل الطفلة ودفنها وكأنها لم تأتي للدنيا.

وبالتطرق للتفاصيل، اشتهرت المتهمة بسمعتها السيئة وهو الأمر الذي دفع والداها للتخلي عنها، حيث تعرفت على أحد تجار الحشيش ووقعت معه بعلاقة غير شرعية حتي وقع في قبضة الجهات الأمنية، ورفض الاعتراف بالطفلة.

ولم تتوقف ” الأم ” عند هذا الحد، بل عادت إلى أفعالها المحرمة بعد ولادتها للطفلة، وتعرفت على ” تُربي ” وأقامت وطفلتها بالمقابر مع عشيقها، إلى أن تركت طفلتها ذات مرة بمفردها مع عشيقها وظلت الطفلة تبكي، ليسدد عشيق والدتها لكمة قوية للطفلة لاسكاتها حتي صمتت ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وحين عادت ” الأم ” وجدت الطفلة قاطعة للنفس، فأدعى عشيقها أن الطفلة سقطت من أعلى السرير وأنه حاول إسعافها لكنها فارقت الحياة، وعرض الرجل على المتهمة دفن طفلتها بالمقابر دون علم أحد فوافقت الأم.

واُكتشفت الجريمة عن طريق الصدفة، حينما حاولت شقيقة المتهمة الاطمئنان عليها وطفلتها، لتكتشف ما حدث من شقيقتها قأبلغت الجهات الأمنية، وألقت الجهات الأمنية القبض على ” الأم ” وعشيقها.