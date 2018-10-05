فتاة تصاب بالصدمة بعد زواجها من ثري عربي
روت فتاة مصرية تفاصيل حول زواجها من ثري عربي يكبرها بأكثر من ثلاثين عاما، قائلة: ” اشتد عودى وظهر جمالى وتهافت على الخطاب وفى النهاية اكتشفت أن زوج أمى حولنى إلى سلعة يتاجر فيها لمن يدفع أكثر رغب فى الحصول على أكبر قدر من الأموال حتي أتى الزوج المصون الذى يكبرنى بأكثر من ثلاثين عاماً ” .
وأضافت الفتاة المصرية: ” تزوجنا ووجدتنى أسافر إلى إحدى دول الخليج معه نظراً لظروف عمله وفى أول يوم لى هناك اكتشفت الصدمة الثانية ” ، موضحة: ” فور وصولنا المطار تحولت الأمور وظهر الوجه الحقيقى لزوجى، اكتشفت أن لزوجى أبناء وزوجتين على عصمته شعرت وقتها بأن الأرض تميد بى رغبت فى الصراخ والعويل تمنيت الموت ألف مرة لكن ظروف الغربة منعتنى ” .
وحول تطاول إحدى زوجاته عليها رددت لها السباب، لينتهى الأمر بتعديها على بالضرب وسبى بأقذر الشتائم، ومعايرتى بأنى خادمة لهما، وأن زوجهما تزوج بى بغرض المتعة والخدمة لا أكثر، مشيرة إلى أنها عندما لجأت لزوجها كي تشتكي له قال لها إنا جايبك هنا علشان تخدمينى وبس ولا تطلبى فلوس ولا عيال ولا أى حاجة زيك زى الشغالة.
ابوناصر[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 4 ساعات
وهذا الصحيح هو جايبك للمتعه وعشان تخدمينه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32481 ] نشر منذ 4 ساعات
الله المستعان
زايد +[ عدد التعليقات: 20143 ] نشر منذ 4 ساعات
نسمع الطرف الاخر فلربما تتغير نظرتنا عن القضيه برمتها
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 3 ساعات
من باب الانصاف ..فكي روحك منه ..وافتدي نفسك منه ويدفع الفدية زوج. امك اذا كان هووليك و من بلع مهرك….
لامساومة على المأسي وتعب الروحي النفسي..
ثم اذا كان تثبتي عليه انه خدعك ولم يخبرك بأموره العايلية ..صراحة يدان شرعا..
وبلاش من الجوازة دي.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10516 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يكون بعونهاويفكهامنه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55334 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا ماهو حق ,,
,, اتقوا الله في انفسكم ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2134 ] نشر منذ 1 ساعة
!! حسب القصة المطروحة،قد تكون مظلومة!!
ولكن :-قبل الحكم على أي موضوع أو قضية يجب السماع من الطرفين،،فربما يكون البادي بالشكوى والتباكي هو الأظلم..
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2134 ] نشر منذ 1 ساعة
لا تنسوا الصلاة على الحبيب المصطفى ﷺ
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد ﷺ
وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليماً كثيرا،،
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55334 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم صلي وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 972 ] نشر منذ 57 دقيقة
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32481 ] نشر منذ 3 دقائق
عليه الصلاة والسلام