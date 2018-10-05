فتاة تصاب بالصدمة بعد زواجها من ثري عربي

القاهرة(صدى):

روت فتاة مصرية تفاصيل حول زواجها من ثري عربي يكبرها بأكثر من ثلاثين عاما، قائلة: ” اشتد عودى وظهر جمالى وتهافت على الخطاب وفى النهاية اكتشفت أن زوج أمى حولنى إلى سلعة يتاجر فيها لمن يدفع أكثر رغب فى الحصول على أكبر قدر من الأموال حتي أتى الزوج المصون الذى يكبرنى بأكثر من ثلاثين عاماً ” .

وأضافت الفتاة المصرية: ” تزوجنا ووجدتنى أسافر إلى إحدى دول الخليج معه نظراً لظروف عمله وفى أول يوم لى هناك اكتشفت الصدمة الثانية ” ، موضحة: ” فور وصولنا المطار تحولت الأمور وظهر الوجه الحقيقى لزوجى، اكتشفت أن لزوجى أبناء وزوجتين على عصمته شعرت وقتها بأن الأرض تميد بى رغبت فى الصراخ والعويل تمنيت الموت ألف مرة لكن ظروف الغربة منعتنى ” .

وحول تطاول إحدى زوجاته عليها رددت لها السباب، لينتهى الأمر بتعديها على بالضرب وسبى بأقذر الشتائم، ومعايرتى بأنى خادمة لهما، وأن زوجهما تزوج بى بغرض المتعة والخدمة لا أكثر، مشيرة إلى أنها عندما لجأت لزوجها كي تشتكي له قال لها إنا جايبك هنا علشان تخدمينى وبس ولا تطلبى فلوس ولا عيال ولا أى حاجة زيك زى الشغالة.