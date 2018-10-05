عامل نظافة يهتك عرض طفلة داخل المدرسة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أقدم عامل نظافة بإحدى مدارس اللغات بمدينة السادس من أكتوبر المصرية بهتك عرض طفلة داخل المدرسة.

وفي التفاصيل، وحررت والدة الطفلة بلاغا تتهم فيه عامل نظافة بمدرسة ابنتها بهتك عرض طفلتها البالغة من العمر 9 سنوات من خلال ملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وعليه أمرت النيابة العامة بحبس العامل 24 سنة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بهتك عرض طفلة داخل المدرسة، وطلبت تحريات الأجهزة الامنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستدعت أسرة الطفلة لسماع أقوالهم.