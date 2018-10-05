بعد الإندماج.. ما مصير موظفي بنك ” الأول ” ونسبة القروض؟

علي القحطاني(صدى):

كشف القائمون على صفقة اندماج بنك ” الأول ” مع البنك السعودي البريطاني، عن مصير موظفي بنك الأول بعد عملية الاستحواذ ونسبة القروض ووضع العملاء.

وأكد القائمون على الصفقة، أنه بنك الأول لا يتوقع أن ينتج عن صفقة الإندماج تسريح الموظفين بصفة إجبارية، لافتين إلى أن البنك سيقوم بوضع معايير جديدة لتدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم والعمل على توفير فرص وظيفية مميزة في منشأة أكبر.

كما أشاروا إلى أنه لن يكون هناك تغيير في أعمال البنكين فيما يتعلق بالعملاء، حيث سيستمر كل بنك بالعمل بشكل مستقل واعتيادي حتى إتمام صفقة الإندماج.

وعن نسبة القروض، توقع القائمون على الصفقة أن تبلغ تسبة القروض إلى الودائع للبنك 86.6%، وستمثل قروض الشركات نسبة 77% من إجمالي محفظة القروض و23% للأفراد.

يُذكر أن البنك السعودي البريطاني ” ساب ” ، وقع اتفاقًا ملزمًا للاستحواذ على ” البنك الأول ” ، وإقامة ثالث أكبر بنك سعودي بقيمة سوقية تقدر بنحو 17.2 مليار دولار.